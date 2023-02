Avant de défier le Sénégal samedi (01h00 GMT), le sélectionneur d’Haïti a évoqué les Lionnes et les objectifs de son équipe.

Dans la nuit de vendredi à samedi, à partir de 01h00 GMT, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal disputera le premier tour des barrages d’accession à la prochaine Coupe du Monde face à Haïti, au North Harbour Stadium, à Albany (Auckland). Un adversaire que les Lionnes n’ont jamais affronté dans leur Histoire, mais dont le sélectionneur adverse se dit connaître.

« Bien sûr qu’on connaît le Sénégal. On travaille sur cette équipe depuis environ deux mois, que ce soit au niveau des statistiques avec nos observateurs et les analystes vidéo. On a regardé beaucoup de match (du Sénégal), et forcément tous leurs matchs durant la CAN. C’est un adversaire qu’on commence à bien connaître », a déclaré Nicolas Delépine aux médias haïtiens.

Troisième de son groupe à l’issue du Championnat de la CONCACAF, derrière les Etats-Unis et la Jamaïque – qui l’a battu 4-0 puis éliminé lors du dernier match -, Haïti n’avait donc pas réussi à se qualifier directement pour la phase de groupes du prochain Mondial Féminin. Une petite déception que les Grenadières souhaitent définitivement évacuer lors de ces barrages.

« Il n’y en a pas d’autres objectifs que d’aller à la Coupe du Monde, avertit Delépine. On a eu une petite désillusion au Mexique, face à la Jamaïque, mais on est dans le plan de la marche. Il y a deux matchs à gagner et on va le faire ». Le technicien français a également précisé avoir à sa disposition le groupe qu’il faut pour remporter l’une des trois finales de ces barrages.

wiwsport.om