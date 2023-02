Chelsea méritait peut-être mieux, mais Chelsea devra se refaire. Au terme de 90 minutes de haute volée, les Blues se sont inclinés au Signal Iduna Park face à Dortmund (1-0), en match aller des 8es de finale de C1.

Le chemin de croix se poursuit pour Chelsea, cette fois-ci en Ligue des Champions. En grande difficulté en Championnat, les hommes de Graham Potter comptaient sur le retour de la meilleure des compétitions pour se refaire une santé. Pour cela, il fallait venir à bout du Borussia Dortmund dans un Signal Iduna Park des grands soirs, pour le compte des huitièmes de finale aller de C1. À l’arrivée, les Blues repartent avec une défaite.

C’est clairement frustrant pour Kalidou Koulibaly et ses partenaires, qui ont montré un visage très conquérant tout au long de la rencontre. Sauf qu’il fallait être précis en attaque, ce qui n’a pas été le cas côté anglais. Dans un match où les deux équipes se se rendues coup pour coup, les Blues se sont créées les meilleures occasions, mais ils ont souvent manqué de génie. Contrairement à Karem Adeyemi, auteur de l’unique but de la rencontre.

Sur un corner qui a emmené une très grosse occasion pour Chelsea, la défense allemand se dégage et permet à son jeune international allemand de filer seul vers la surface adverse. Enzo Fernandez est pris de vitesse par la fulgurance d’Adeyemi, qui dépasse le champion du monde argentin et ancien joueur du SL Benfica pour aller mystifier, avec plein de sang-froid, un Kepa Arrizabalaga orphelin de toute sa défense, sortie jouer le corner.

Logiquement mais mené ou pas, Chelsea n’avait pas résigné, bien au contraire. Kalidou Koulibaly et ses partenaires ont continué à pousser, et le défenseur central sénégalais, auteur d’un excellent match, était tout proche d’égaliser à 10 minutes de la fin. Resté haut sur une action offensive, Koulibaly reprend parfaitement un bon centre d’Hakim Ziyech au sol au point de penalty. Le Sénégalais enchaîne avec une frappe limpide, Kobel freine le tir, mais de justesse puisque le ballon passe avant d’être dégagé sur la ligne par Emre Can.

Malheureux dans plusieurs actions, notamment en toute fin de rencontre, et face à Gregor Kobel, les Blues vont s’incliner au terme, sans doute, de leur meilleur match depuis l’arrivée de Graham Potter. Néanmoins, tout reste ouvert car les Londoniens ont l’opportunité de renverser le score au match retour, à Stamford Bridge. Mais nul doute qu’il faudra cette fois-ci se montrer très efficaces pour passer devant cette équipe du Borussia Dortmund.

A narrow defeat in the first leg of the tie. pic.twitter.com/jiQFcuxcjl — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 15, 2023

wiwsport.com