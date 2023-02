Unique vainqueur de chacune des trois manches au menu de cette seconde levée toutes catégories confondues du Championnat national de karting. le junior Allan Skairik a confirmé dimanche sa belle entame de saison tout comme son frère Yoann en pos- ture d’éternel dauphin. Idem également pour Fallou Zara. Pour le reste, les noms des lauréats ont changé cette fois-ci.

Contrairement à la 1ere course de janvier passé, Hussein El Hadji n’a pas eu des contraintes mécaniques dans la catégorie des Rotax Masters, dimanche passé, sur le circuit Dakar-Baobabs de Sindia. D’où son succès obtenu au prix d’impressionnants efforts déployés devant Piero Zara relégué au second rang cette fois-ci et Lukasz Grzeda (3e).

Ce dernier était confiné le week-end dernier à des problèmes avec son engin. Toujours dans le registre des constantes par rapport aux podiums entre l’épisode initial de janvier et ceux de la 2ème course de dimanche, on y range la performance XXXL de Shakur Traoré en Subaru, Il succède ainsi à Yama Lenquette, la lauréate de la journée de démarrage.

Dans une épreuve des Rotax, Junior jusqu’ici ultra-dominée par Allan Skairik, son frangin Yoann et Julián Azar (fils d’un certain Jean Barbar Azar) était au coude à coude pour l’attribution de la médaille d’argent, dimanche passé. Allan Skdirik a bouclé toutes les 3 manches au menu tandis que Julian Azar est parti à un moment crucial de la compétition taper sur les pneus. La 2eme place est finalement revenue au jeune Skairik.

Record