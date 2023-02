L’entraîneur du FC Séville assume son choix après l’absence de Pape Gueye sur la liste de la Ligue Europa.

Prêté par l’OM cet hiver, Pape Gueye n’a pas été retenu dans la liste des joueurs éligibles pour la suite de la Ligue Europa et les barrages face au PSV Eindhoven. Une décision qui devrait sans doute commencer à faire mordre les doigts aux supporters du FC Séville, tant le milieu de terrain sénégalais a été impressionnant lors de ses deux premiers matchs.

En revanche, trois nouvelles recrues ont été inscrits pour la C3. Il s’agit de Lucas Ocampos, revenu d’un prêt non concluant à l’Ajax Amsterdam, de Loïc Badé et de Bryan Gil. Face à cette contrariété, l’entraîneur du club andalou, Jorge Sampaoli, s’est justifié en conférence de presse mercredi, justement à la veille de la réception du PSV en barrage aller.

« La liste a été établie par ordre d’arrivée »

« Pape Gueye n’est pas sur la liste car il est arrivé dernier et on ne savait pas vraiment quand Bryan (Gil), Ocampos, Pape… et même Badé, arrivé bien plus tôt, allaient arriver. On ne connaissait pas la réalité dans laquelle ils arrivent. Ils arrivent tous par intermittence », a déclaré le technicien chilien, qui indique que même si Lucas Ocampos aurait pu laisser sa place à Pape Gueye, l’expérience de son compatriote a pesé sur la balance.

« On ne sait pas s’ils peuvent enchaîner les matchs. La liste a été faite presque par ordre d’arrivée, pas par ordre de besoin. Nous ne savions pas non plus comment allait se dérouler l’adaptation de Pape au football espagnol . Ocampos était déjà à Séville et connaît cet endroit, et il nous fallait quatre Espagnols. Comme il y avait ce besoin, nous avons dû conformer la liste à cette réalité, et c’est la réalité qui a été établie », ajoute Sampaoli.

wiwsport.com