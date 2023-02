La 3ème journée de la D2 féminine s’est jouée dimanche, avec des victoires des leaders, Olympique de Ziguinchor (poule A) et AS Bambey (poule B), qui ont battu respectivement Real Tessito de Marsassoum (14-0) et Férus du Foot de Louga (6-0).

L’Olympique de Ziguinchor a explosé (14-0) sur sa pelouse Real Tessito de Marsassoum. Avec cette 3ème victoire de rang, les Ziguinchoroises disposent de la meilleure attaque du championnat (17 buts inscrits) et trônent seules en tête du classement de la poule A.

En bas du classement, la lanterne rouge, Diato FC, s’est largement incliné à l’extérieur (0-7) face à ASACO d’Oussouye, pour sa 3eme défaite consécutive.

Dans la poule B, AS Bambey a écrasé la lanterne rouge Férus du Foot (6-0) et elle consolide son fauteuil de leader. Avec 3 succès d’affilée, AS Bambey dispose du même nombre de points (9) que son dauphin Sporting Dioffior, qui est allé battre (1-0) la Jeunesse amicale de Fass (JA Fass).

