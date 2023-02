Au moins 4.140.000 FCFA sont rentrés dans les caisses du CNG, le week-end écoulé, grâce aux ponctions exercées sur les cachets des lutteurs. Bombardier et Tapha Tine qui disputaient le combat phare ont perdu respectivement 1.200.000 FCFA et 2.620.000 FCFA. Gakou 2 et Bébé Diène cumulés ont perdu 200.000 FCFA.