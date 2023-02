Même si les scores ne reflètent pas totalement les physionomies des rencontres de ce week-end, Jambars a démoli KRAC Thiès (62-00), Kirène RC a pris le meilleur sur Panthères Yoff (48-06) et l’ASFA a consolidé son statut de leader devant Dragons (40-04). Telle est la lithographie de la 2ème journée du Championnat Top Sénégal.

Le début de match a été difficile pour l’ASFA face à l’équipe Dragons auteur d’une belle résistance. Mais plus le temps s’égrène, plus les Militaires profitaient de la profondeur de leur banc devant des éléments du Village Pilote très émoussés par l’impact physique imposé par l’adversaire du jour. Résultat des courses : l’ASFA a réussi la bagatelle de 5 essais et 5 transformations contre 1 pénalité et 1 DG (Drop Goal) du côté des Dragons.

L’étoffe d’un champion pour KRC

Auteur d’un match renvoyé, une semaine plus tôt, Kirène RC était attendu au tournant dimanche pour sa rentrée des classes. Et le champion sortant n’a guère déçu en domptant des Yoffois dont deux de ses joueurs ont écopé de cartons jaunes à des moments cruciaux du match. Ce qui fut synonyme de 10 minutes de banc forcé pour chacun de ces joueurs avertis. Les hommes du coach Bourama Sambou en ont alors profité indirectement pour terrasser les Panthères. Kirène RC a comptabilisé 7 essais et 3 transformations contre 3 pénalités pour Yoff. KRC a bel et bien l’étoffe d’un champion désireux de conserver son Graal.

KRAC pas encore crack, mais attention…

Au vu du jeu déployé par le no- vice club thiessois dans le Championnat Top Sénégal ce week-end, on peut nourrir des espoirs par rapport à cette formation dans un futur proche. Mais pour cela, les joueurs de l’équipe susmentionnée doivent prendre leurs repères et gagner en maturité. Pour l’instant, KRAC n’est pas encore crack.

Record