Le Sénégal est en lice pour la dernière fenêtre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2023. La Fédération s’attelle pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions de performance lors du tournoi qui va démarrer le 24 février prochain en Egypte.

Ainsi, le président de la Fédération Sénégalaise de Basket-ball, Babacar Ndiaye a rencontré le ministre des sports Yankhoba Diattara ce lundi. « Nous avons fait la situation des préparatifs à notre participation à la dernière fenêtre de qualification à la coupe du monde. La rencontre s’est bien déroulée, nous avons fait l’évaluation des préparatifs. Toutes les mesures ont été prises pour une bonne participation. La fiche technique a été approuvée je dirairs même homologué. Et même l’engagement qui a été pris par son prédécesseur le ministre Matar Ba de doubler les primes de matchs a été respecté. A mon nom et celui de la fédération, je voudrais remercier le ministre et tous ses collaborateurs » a déclaré Me Ndiaye au sortir de cette rencontre.

Le sélectionneur DeSagana Diop a fait part de la liste des 12 joueurs qui vont disputer le tournoi. Le Sénégal jouera contre le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun respectivement les 24,25 et 26 février. Les Lions vont s’nvoler pour l’Egypte à la fin de cette semaine. Ils vont se préparer à Alexandrie où aura lieu le tournoi.

« Aujourd’hui, toutes les mesures sont prises. Les billets d’avion sont achetés et envoyés. La réservation d’hôtel a été faite. Parce qu’il faut savoir que le regroupement va démarrer à Alexandrie. On espére accueillir les joueurs dimanche pour démarrer la préparation dés lundi. Sur le plan administratif, les choses sont réglées. Il ne reste plus que les visas pour les joueurs qui vont quitter leurs clubs et rejoindre Alexandrie directement. Et là aussi la Fédération a pris toutes les dispositions nécessaires. Pour faciliter la tache, on a pris une seule compagnie Turkish Airlines pour pouvoir disposer des visas d’entrée à l’aéroport » a rassuré le président de la FSBB.

wiwsport.com