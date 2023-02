Le milieu de terrain devrait être dans le onze de départ de Tottenham ce mardi pour le déplacement à Milan. Ce serait sa grande première en Ligue des champions.

Explosé par Leicester City en Championnat samedi, Tottenham retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir (20h00 GMT), avec un très important rendez-vous à San Siro pour affronter l’AC Milan. Pour cette rencontre aller comptant pour les huitièmes de finale de C1, les Spurs vont faire sans certains joueurs, notamment au poste de milieu de terrain.

Pape Matar Sarr, l’heure de s’imposer

En effet, l’Uruguayen Rodrigo Bentancur, qui ne rejouera plus cette saison après s’être victime d’une rupture des ligaments croisés, et le Malien Yves Bissouma sont blessés. De son côté, le Danois Pierre-Emile Højbjerg est suspendu pour ce match. Cela dit donc qu’Antonio Conte devra forcément rebâtir les cartes dans son entrejeu, et l’une d’elles devrait revenir à Pape Matar Sarr.

Le milieu de terrain international sénégalais a fait ses débuts tardifs avec Tottenham en seconde partie de saison. Et s’il avait impressionné en trois matchs, dont deux en Premier League, il n’était plus devenu un protagoniste dans les choix de Conte. Mais ces nombreuses absences lui ont permis de faire son retour contre Leicester, en entrant en jeu peu après l’heure de jeu.

Pour ce huitième de finale de Ligue des Champions à San Siro, PMS devrait alors bénéficier d’une grosse opportunité. L’ancien pensionnaire de Génération Foot est en effet attendu pour démarrer la rencontre, et ce ce serait son tout premier match en C1, à 20 ans. Il pourrait être aux côtés d’un autre jeune joueur : Oliver Skipp. L’occasion pour lui de s’imposer enfin.

wiwsport.com