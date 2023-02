Tottenham s’est incliné en huitième de finale aller de la Ligue des Champions sur la pelouse de l’AC Milan (1-0). Un but très tôt des Milanais a puni Pape Matar Sarr et ses partenaires.

Pas de première victoire pour Pape Matar Sarr pour sa grande première en Ligue des Champions. Titularisé à San Siro pour la rencontre aller des huitièmes de finale de C1 face à l’AC Milan, le jeune milieu de terrain sénégalais a impressionné, mais les Spurs se sont inclinés sur la plus petite des marges. Dans un stade chaud et bouillant, Brahim Diaz a rapidement fait la différance pour les Rossoneri.

Corrigé en Championnat par Leicester City le week-end dernier (4-1), Tottenham rechute donc en ayant montré un visage assez inquiétant, bien évidemment face à une équipe de l’AC Milan sérieuse, disciplinée et appliquée jusqu’au bout. Il faudra donc à Pape Matar Sarr – qui s’est montré plutôt très bon pendant toutes les 90 minutes – et ses partenaires de remonter à domicile dans trois semaines.

A narrow defeat in Milan.

