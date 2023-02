Après avoir partagé les points avec Reading et Blackburn lors des deux précédentes journées, Watford a encore fait match nul ce soir en marge de la 32e journée de Championship. Au Turf Moor stadium, les coéquipiers d’Ismaila Sarr ont laissé échapper les trois points alors que la victoire leur tendait la main. A la 32e minute, Joao Pedro avait ouvert le score pour donner l’avantage aux Hornets.

Mais en fin de match, les hommes de Slaven Bilic vont être rattrapés par ceux de Vincent Kompany grâce à un but de Michael Obafemi au bout du temps additionnel (90+5). Au final Watford perd encore deux points précieux et pointe à la 6e place du championnat.

A third draw on the bounce. #WatfordFC | @SkyBetChamp pic.twitter.com/j8Hl4FpAcf

— Watford Football Club (@WatfordFC) February 14, 2023