Le capitaine de la sélection sénégalaise des moins de 20 ans, Samba Diallo, a livré un discours passionné devant ses coéquipiers à quelques jours du coup d’envoi de la CAN de la catégorie qui se jouera en Egype du 19 février au 12 mars.

À l’occasion de la visite de son excellence Mme Ramatoulaye Ba Faye, ambassadeur du Sénégal en Tunisie, pour motiver les Lionceaux en partance en Égypte pour les besoins de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, le capitaine de la sélection sénégalaise, Samba Diallo a motivé ses coéquipiers avec un discours particulièrement puissant.

Pour le jeune l’attaquant, le Sénégal, vainqueur du championnat d’Afrique des Nations qui marque l’apothéose du football sénégalais après notamment son sacre en Coupe d’Afrique, est désormais dans une position qui l’oblige d’être plus ambitieux. Pour cette nouvelle édition de la CAN des moins de 20 ans, les protégés de Malick Daf, trois fois finalistes visent le graal en terre égyptienne. « On veut suivre les pas de nos grands frères. Le foot sénégalais est arrivé à un stade où on ne veut que gagner. L’équipe est prête. On va en Égypte pour ramener la coupe au Sénégal In Sha Allah. On a besoin de vos prières pour cette compétition », estime Samba Diallo.

Le discours du capitaine des lionceaux Samba Diallo lors de la visite de son excellence Mme Ramatoulaye Ba Faye, ambassadeur du Sénégal en Tunisie. #RoadToEgypte | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/5EjK8rTpBW — FSF (@Fsfofficielle) February 13, 2023

wiwsport.com