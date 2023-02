À trois cinq jours de leur début dans l’édition 2023 de la CAN U20 tous les voyants sont au vert pour les Lionceaux qui viennent de s’imposer en amical face à la Tunisie (2-1) pour leur dernière rencontre de préparation avant la phase finale, prévue en Egypte du 19 février au 12 mars.

La sélection sénégalaise des moins de 20 ans a clôturé en beauté sa dernière phase de préparation en vue de la CAN de cette catégorie. Alors que les deux nations ont fait jeu égal lors de leur premier affrontement (0-0), elles se sont retrouvées ce mardi au stade Olympique Hamadi Agerbi Rades pour un nouveau match amical.

Pour leur dernier match de préparation à cette compétition, les protégés de Malick DAF se sont imposés sans une grande difficulté face aux aiglons de Carthage. Le capitaine, Samba Diallo a transformé le penalty obtenu dès la première minute de jeu. Toutefois, les tunisiens ont réussi à égaliser 12 minutes plus tard par le biais de Ali Saoudi sur un corner (1-1).

Au retour des vestiaires, les Lionceaux sont revenus avec beaucoup plus de fluidité dans leur jeu. Ils parviennent à la 47e minute de jeu à reprendre l’avantage, sur une réalisation du champion d’Afrique Pape Amadou Diallo sur un centre dévié par Samba Diallo (2-1). Grâce notamment à un très bon Lamine Camara dans l’entre jeu, un Pape Amadou Diallo inspiré et un Samba Diallo percutant, le Sénégal parvient à imposer son jeu. Le score aurait dû être plus large pour les Lionceaux qui ont physiquement surnagé par rapport à leur adversaire du jour. C’était la dernière sortie de la sélection de Malick Daf avant son entrée en jeu, à la prochaine Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans contre le Nigeria, programmée le 19 février prochain, puis le Mozambique le 22 février, avant de terminer par l’Egypte le 25 février. À noter que la délégation sénégalaise rejoindra l’Egypte dans la soirée.

wiwsport.com