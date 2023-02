À l’issue de la défaite d’un Tottenham très amoindri et pauvre face à l’AC Milan (1-0), Antonio Conte s’est montré fier de la performance des jeunes pousses des Spurs, dont Pape Matar Sarr.

En déplacement à San Siro mardi soir pour le compte des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, Tottenham est reparti avec une défaite logique sur la plus petite des marges, et va devoir renverser le score au match retour prévu dans trois semaines. Privé de plusieurs éléments au milieu de terrain pour cette rencontre, Antonio Conte a dû « bricoler » pour composer son onze de départ.

Peu utilisés depuis l’entame de cette saison, Pape Matar Sarr (20 ans) et Oliver Skipp (22 ans) ont donc obtenu leurs chances avec une titularisation. Une opportunité que les deux plus jeunes joueurs de l’effectif des Spurs ont saisi à merveille. Malgré le revers, l’international sénégalais, en particulier, a réussi à hausser son niveau de jeu, brillé au milieu de terrain et délivré une prestation qui satisfait son entraîneur.

« Je suis vraiment satisfait pour les deux joueurs car ils ont joué un très bon match et ils ont montré la confiance que nous avons en eux, ils l’ont remboursée, a déclaré Antonio Conte en conférence de presse d’après-match. N’oubliez pas que nous n’avons plus que trois milieux de terrain et nous devons peut-être continuer avec eux jusqu’à la fin de la saison. La performance de Sarr et Skipp me rend plus détendu car je sais que je peux compter sur eux à 100% et nous avons Pierre Emile Hojbjerg qui est un joueur clé. »

