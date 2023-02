Ce lundi en championnat de première division grecque, Assane Dioussé a inscrit son deuxième but en championnat lors du match de championnat entre Lamia et OFI Crète (1-4)

Et de deux pour Assane Dioussé. Le milieu de terrain sénégalais de 25 ans qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 16 octobre 2022 a marqué le troisième but d’Ómilos Filáthlon Iraklíou (OFI) contre PAS Lamia (1-4) ce lundi en marge de la 22e journée de Super League 1.

Grace à ce but marqué à l’heure de jeu, l’ancien joueur passé par Saint-Etienne totalise désormais 2 buts et 1 passe décisive en 22 matchs de championnats disputés cette saison. Pour son club, ce net succès sur la pelouse du Paneipirotic Athlitikos Syllogos Lamía (PAS Lamia) est synonyme d’un bond à la 9e place du championnat grec.

Wiwsport.com