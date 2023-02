La Salernitana a perdu 1-0 contre Hellas Verone ce lundi pour la 22e journée de Serie A italienne.

C’est un deuxième revers successif pour Boulaye Dia et ses coéquipiers. Apres sa lourde défaite 3-0 contre la Juventus mardi dernier, la Salernitana a chuté ce lundi 1-0 sur la pelouse du Hellas Verone. L’unique but de la rencontre a été marqué par le jeune attaquant belge Cyril Ngonge à la 31e minute de jeu. Grâce à cette réalisation, il offre ainsi la victoire aux siens et permet au Hellas Verone (18e – 17 points ) de s’éloigner des deux dernières places relégable et de se rapprocher de la Salernitana (16e – 21 points).

De son coté Boulaye Dia (8 buts – 4 passes décisives) qui a disputé toute la rencontre passe une deuxième soirée sans marquer en championnat après avoir été muet contre la Juve. Il aura l’occasion de s’illustrer dimanche prochain lors de la réception de la Lazio au stade Arigis.

Wiwsport.com