Everton d’Idrissa Gueye a perdu face à Liverpool ce lundi en championnat (2-0). Les Toffees sont 18e de Premier League à l’issue de cette 23e journée.

Le derby de la Mersey a choisi son camp. Et c’est du côté d’Anfield que l’un des derby les plus chauds d’Angleterre s’est décidé. En méforme cette saison, Liverpool s’est en effet ressaisi pour obtenir sa première victoire de l’année en Premier League devant ses supporters contre le voisin Everton 2-0.

Face à la formation de Jürgen Klopp, les coéquipiers d’Idrissa Gana Gueye ont pourtant bien entamé le match étant même proche d’ouvrir le score sauf qu’il y’avait le montant d’Alisson qui repousse la tête de James Tarkowski à la 35e. Engagés et dans les duels, les Toffees se montrent présents mais vont subir une contre-attaque éclaire des Reds conclut par Mohamed Salah, bien aidé par une mauvaise sortie de Jordan Pickford (37e).

Au retour des vestiaires, les Reds vont remettre le pied sur l’accélérateur. Après une combinaison, Trent Alexander Arnold centre à ras le sol pour Cody Gakpo qui signe le deuxième but de Liverpool. Le jeune attaquant néerlandais mettait alors définitivement Liverpool à l’abris en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Liverpool remporte le derby (2-0) et gagne une place au classement (9e). Everton quant à lui pointe à la 18e place de Premier League.

