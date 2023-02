En marge de son premier face à face avec Boy Niang 2 ce dimanche au restaurant Kalom des Maristes, Modou Lô s’est officiellement adressé à ses supporters et à son adversaire. Le roi des arènes signe ainsi son retour dans l’arène après plus de trois ans sans combat.

Après avoir félicité les Lions champions d’Afrique du CHAN et adressé ses condoléances à la Turquie suite au séisme subit il y’a quelques jours, Modou Lô s’est prononcé sur son combat contre Boy Niang 2, officialisé par Makane Mbengue de la structure Gaston Productions.

« Je salue mon adversaire Boy Niang, son manager ainsi que ses supporters. Je me suis absenté pendant quatre ans pour cause de blessure. J’ai accepté ce combat parce que c’est ce que je voulais. J’avais toujours dit vouloir affronter ma génération. Ils sont de ma génération. Que ce soit Ama Baldé ou Boy Niang, nous sommes de la même génération. Boy Niang a fait un exploit contre Balla Gaye, c’est donc logique qu’il m’affronte. Boy Niang ? Ce sera un combat difficile et c’est ce que nous voulons. Nous n’aimons pas les combats faciles. J’aime affronter des lutteurs de la trempe de Boy Niang car ce sont de vrais athlètes »

Wiwsport.com