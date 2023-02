De Donatien Gomis en passant par Arouna Sangante jusqu’à Pape Abdou Ndiaye, plusieurs Sénégalais ont étalé leur talent dans les Championnats européens (D1, D2 compris) et en Ligue africaine des Champions durant la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 4-4-2.

MASSAMBA NDIAYE, Excellent

Sous l’impulsion de son jeune gardien sénégalais, Pau FC a ramené un bon point de son déplacement à Grenoble samedi. Titulaire pour son troisième match en Ligue 2, l’ancien portier du CNEPS Excellence aura réalisé un excellent match contre les Grenoblois et son compatriote Pape Meissa Ba. Déjà chaud dans le premier quart d’heure, il a assuré et rassuré les siens. Il se saisissait tranquillement des frappes d’Amine Sbaï, de Jordan Tell et de Pape Meissa Ba, comme doublement en fin de première période devant Sbaï. Battu sur une frappe enroulée de Jessy Benet, Massamba a maintenu à flop son équipe dans le dernier quart d’heure avec plusieurs arrêts devant le trio offensif de Grenoble. Un match pour désormais s’imposer dans les cages paloises ?

MALICK THIAW, Solide

Aligné d’entrée contre Torino vendredi, l’ancien joueur de Schalke 04 n’a pas déçu Stefano Pioli, bien au contraire. L’arrière de 21 ans a rendu une copie parfaite dans un match de relance pour l’AC Milan. Défensivement, avec quatre dégagements, 4 tacles, et remportés plusieurs de ses duels (11/15), Malick Thiaw aura été impeccable. Il a aussi participé dans l’organisation du jeu milanais, en réalisant de bonnes passes. C’est sans doute un match qui devrait lui permettre d’obtenir plus de temps de jeu, surtout au regard des derniers prestations dans l’ensemble de l’AC Milan.

AROUNA SANGANTE, Buteur et régulier

Il fait sans conteste figure d’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 2 cette saison. Dans la lignée de ses performances depuis l’entame de saison, le natif de Mbao a tenu son rang ce samedi lors du choc face au FC Sochaux. Il a mis Le Havre AC sur la bonne marche en ouvrant le score en début de rencontre. Dominateur au sol comme dans les airs, le joueur de 20 ans a remporté beaucoup de duels. Joueur qui réussit le plus de passes en Ligue 2 cette saison, il s’est encore montré très précis dans ce match en réussissant 30 des 33 passes qu’il a tentées. Un vrai patron.

DONATIEN GOMIS, Impeccable

S’il a souvent été blessé cette saison, le défenseur de 28 ans a généralement été convaincant lorsqu’il est disponible avec l’En Avant Guingamp, comme contre Valenciennes ce samedi. Emmené pour apporter de sa dimension athlétique et sa capacité à gagner des duels, il a montré qu’il était aussi en mesure d’apporter sa puissance sur les coups de pied arrêtés offensifs. Face aux Valenciennois, Gomis a ouvert le score sur un coup de tête au premier poteau à la suite d’un corner de Jérémy Livolant. Soumis à plusieurs duels (25 au total), il en a remporté la plupart (19). Propre.

AMADOU SALIF MBENGUE, Satisfaisant

Malgré la défaite à Sunderland samedi, le très polyvalent international U23 sénégalais, aligné à gauche d’une défense à trois, était sans conteste le meilleur joueur du Reading FC. Solide sur son couloir, il a réussi plusieurs de ses tacles, et a été parfois impeccable dans ses dégagements. Il a même apporté du surnombre sur le plan offensif en fournissant pas moins de 11 passes dans le dernier tiers. Une de ses nombreuses passes dans la profondeur a failli profiter à un coéquipier et à son équipe. Généralement au niveau depuis son arrivée chez les Royals.

NAMPALYS MENDY, Exceptionnel et Omniprésent

Une prestation qui donne envie d’un WOAAAH ! Contre Tottenham samedi, le milieu de terrain a sans doute joué son meilleur match depuis son arrivée à Leicester City, il y a six ans. Même au-delà d’avoir marqué son premier but avec les Foxes, le but d’égalisateur sur une frappe époustouflante, Papy était partout. Il a touché beaucoup de ballons (69), a réalisé d’innombrables tacles, a remporté la quasi-totalité de ses duels (7 duels remportés sur 8). Comme il aime tant le faire, ses passes précises et progressives ont été l’une des clés de cette belle victoire. Il a en réussi 50 en 55 tentatives, soit un taux de réussite de 91%. Ovationné à sa sortie à la 69e minute.

PAPE GUEYE, Précieux

Le FC Séville doit sans doute commencer à se mordre les doigts de n’avoir pas allé jusqu’au bout de ses négociations avec l’Olympique de Marseille pour inclure une option d’achat dans le transfert du joueur. Contre le RCD Mallorca samedi, le milieu sénégalais de 24 ans a étalé tout son talent au Stade Ramón Sánchez Pizjuán. Dès les premiers instants, il a montré la voie à son équipe avec ce génialissime caviar pour Youssef En-Nesyri sur l’ouverture du score. Il a présenté des qualités physiques impressionnantes, a été vital pour contenir quelques assauts de l’équipe adverse. Il a gratté plusieurs ballons et a réussi à bien les conserver. Puissant et parfois dangereux avec sa patte gauche.

KREPIN DIATTA, Constant

À ce rythme, il va très bientôt retrouver son surnom « Krepinho ». Parce que depuis son retour de la Coupe du Monde, l’ancien pensionnaire d’Oslo Foot Académie réalise de supers matchs avec l’AS Monaco, comme samedi lors de la belle victoire des siens contre le Paris Saint-Germain. Très généreux sur son côté droit, le joueur de 23 ans a donné du fil à retorde à ses vis-à-vis. Dans ses efforts, Krépin s’est montré irréprochable tout au long de la rencontre, réalisant notamment 5 tacles. D’ailleurs, il a été récompensé avec ce pressing gagnant sur El Chadaille Bitshiabu pour permettre le premier but de Wissam Ben Yedder. Il a également tenté avec quelques frappes, même s’il a manqué de lucidité. Encourageant de le voir à ce bon niveau physique et technique.

PAPE ABDOU NDIAYE, Décisif

Seul « Africain » présent dans cette Team Of The Week, l’ancien joueur du Jaraaf ou encore de Diambars n’a pas manqué ses débuts africains de la saison avec le Horoya AC. Opposé au Simba SC samedi à l’occasion de la première journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, le club guinéen s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à un but de son attaquant sénégalais, buteur de la tête à la suite d’un corner bien botté par Wonkoye. S’il a raté un penalty qui aura pu permettre aux siens de se mettre à l’abri, Pape Abdou Ndiaye a fait beaucoup d’efforts défensifs qui ont servi au HAC.

ABDALLAH SIMA, Généreux

Il lui faudra un peu plus de réussite pour pouvoir contribuer grandement au très improbable maintien du SCO Angers, mais l’attaquant prêté par Brighton & Hove Albion fait du bien au SCO ces dernières semaines. En milieu de semaine, l’ancien joueur du Slavia Prague avait marqué très tôt en huitièmes de finale de Coupe de France face au FC Nantes. Il s’était également montré très généreux dans les efforts, comme ce dimanche encore lors duel de Ligue contre l’AJ Auxerre. Il est à l’origine de l’ouverture du score angevine en adressant un bon centre vers son compatriote Ibrahima Niane qui pousse Rayan Raveloson au contre son camp.

MAMADOU SYLLA, Buteur

Samedi, Alavés s’est largement imposé sur la pelouse du Real Saragosse. Les joueurs de Luis Gracia Plaza l’ont emporté 4 à 1. C’est l’attaquant sénégalais qui a montré la voie à son équipe en ouvrant le score d’un joli coup de tête, après un bon service de Toni Moya (20e). Le joueur prêté par le Rayo Vallecano marquait au passage son 4e but de la saison en Championnat, le 5e toutes compétitions confondues. Dans l’ensemble de son match, Sylla a été propre pendant une heure. Il s’est aussi montré généreux en participant aux taches défensives de son équipe.

L’équipe-type des Sénégalais de la semaine

wiwsport.com