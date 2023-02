La BAL revient bientôt. A l’approche du coup d’envoi de la 3e édition, la composition des conférences et le programme de la compétition sont dévoilés.

La Basketball Africa League a fait part ce lundi de la liste des 12 équipes qui disputeront la saison 3 de la ligue africaine. Logé dans la Conference Sahara qui disputera ses matchs du 11 au 21 mars, l’AS DOUANES partage sa poule avec ABIDJAN BC de la Cote d’Ivoire, KWARA FALCONS du Nigeria, STADE MALIEN du Mali, REG du Rwanda, et l’US MONASTIR de la Tunisie qui est le champion en titre.

Les Gabelous qui représentent le Sénégal et retrouvent la BAL après une année d’absence vont disputer le match d’ouverture. Un duel ouest-africain face au néophyte ivoirien, l’Abidjan BC. La rencontre aura lieu le samedi 11 mars.

Dans l’autre poule, appelée la Conference du Nil, les 6 clubs qui la composent sont : AL AHLY d’Egypte, CITY OILERS de l’Ouganda, CAP TOWN TIGERS de l’Afrique du Sud, BEIRA-CVF du Mozambique, PETRO DE LUANDA de l’Angola et le SLAC de la Guinée. Les matchs de ce groupe auront lieu du 26 avril au 6 mai au Caire.

𝗚𝗲𝘁 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗮𝗺𝗲!

Discover your favorite 𝙎𝙖𝙝𝙖𝙧𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚 team entire tournament schedule below

📆 11-21 March 2023

