Auteur d’un nouveau bon match avec l’AS Monaco, Krépin Diatta semble oublier ces derniers mois compliqués en Principauté. Ce que salue notamment son entraîneur.

Krépin Diatta est en constant retour en forme. En quête durant la première partie de saison et au sortir d’une Coupe du Monde très difficile avec les Lions, le milieu de terrain international sénégalais se montre en évidence depuis son retour du Qatar. Titulaire à six reprises lors des sept derniers matchs de l’AS Monaco, l’ancien pensionnaire d’Oslo Foot Académie s’illustre et a même marqué un but et délivré deux passes décisives. Un retour en forme nettement salué par Philippe Clément.

« C’est normal qu’il ait eu besoin de temps pour revenir, c’était une très grave blessure. Il a dû être confronté à huit mois d’absence et est même revenu plus vite grâce son travail effectué avec le staff. Il a également plus d’automatismes avec ses coéquipiers et c’est l’un des joueurs qui a une très grande possibilité de progression », a souligné l’entraîneur de l’AS Monaco dans des propos rapportés du club après la victoire 3 buts à 1 des Monégasques samedi face au Paris Saint-Germain, en Ligue 1.

Néanmoins, le technicien belge, qui déjà entraîneur Krépin Diatta au Club Brugge, estime que son Sénégalais de 23 ans a les qualités pour apporter beaucoup plus. « Je l’ai vu faire à Bruges des matchs encore meilleurs qu’aujourd’hui. Mais je suis satisfait de ce qu’il montre. Je pense qu’il doit toutefois être encore plus performant dans ses derniers gestes, à l’image de Golo’ (Aleksandr Golovin) qui a franchi de nombreuses étapes ces derniers mois. Il fait par contre déjà très bien le travail dans ses courses et montre de la disponibilité. »

wiwsport.com