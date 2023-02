Face à l’ESTAC Troyes, le Stade de Reims a déroulé ce dimanche à domicile (4-0), lors de la 23e journée de Ligue 1. L’équipe de Will Still s’installe au milieu du classement.

La folle série du Stade de Reims ne s’arrêtera pas ce samedi 12 février 2023. Invaincu en Championnat depuis pratiquement cinq mois, le Club Champenois a enchaîné avec un quinzième match sans défaite, cette fois face à l’ESTAC Troyes, battu sur le score sans appel de 4 buts 0 au Stade Auguste Delaune, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1.

Avec son gardien franco-sénégalais Yehvann Diouf, de nouveau titulaire, et Dion Lopy, entrée en cours de jeu, Reims s’est appuyé sur quatre buteurs. Marshall Munetsi (1-0, 10e) et Myziane Maolida (2-0, 44e) ont permis au Rémois d’aller à la pause avec l’avantage. Folarin Balogun (3-0, 50e) et Jens Cajuste (4-0, 82e) ont ensuite corser la marque.

🏁 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐄́ Victoire claire, nette et sans trembler ! ✅

Les 𝑅𝑜𝑢𝑔𝑒 & 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐 s'imposent facilement 4 buts à 0 face à l'@estac_officiel cet après-midi 💪

Deuxième succès de suite à la maison 🏠❤️🤍#NousSommesReims pic.twitter.com/1RQWeaircj — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 12, 2023

