Après deux victoires de suite, le Rayo Vallecano de Pathé Ciss a calé lors de son déplacement à Getafe ce dimanche (1-1).

Pas de troisième victoire d’affilée pour le Rayo Vallecano, tenu en échec 1-1 par Getafe dimanche lors de la 21e journée de LaLiga. Ce petit derby de Madrid a offert un spectacle et beaucoup de rebondissements, mais n’a pas permis à aucune des deux formations d’engranger la totalité des points. Pathé Ciss et ses coéquipiers restent à la 6e place.

Alors qu’il a ouvert le score sur un contre son camp de Mauro Arambari (38e), le Rayo a été rejoint à la marque à la 77e après un but du Turc Enes Ünal, qui profitait d’une grosse erreur de Stole Dimitrievski. Et comme Borja Mayoral à la 51e, Raúl de Tomás manquait un penalty (87e) et ne permettait donc pas au Rayo de reprendre l’avantage.

