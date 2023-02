Champion en titre du Sénégal, le Casa Sports s’est imposé ce dimanche contre Sonacos en marge de la 12e journée de Ligue 1. Une victoire 2-1 qui permet au club du Sud de rester au contact du leader.

Le Casa Sports a repris sa marche en avant en championnat. Après avoir quitté la Ligue 1 sur un match nul contre le Stade de Mbour avant la trêve pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), le club phare de Ziguinchor s’est ressaisi en battant le club de Suneor.

Les coéquipiers de Raymond Diémé Ndour ont ouvert le score dans le premier quart d’heure du match avant de corser l’addition au début de la seconde période (50e). Réalistes, les hommes d’Ansou Diadhiou vont toutefois se mettre trop à l’aise dans ce match et vont encaisser un but à la 68e. Le score n’évoluera plus. Le Casa Sports remporte un succès important et poursuit sa lutte avec Diambars pour le fauteuil de leader. Le Casa est deuxième du championnat à l’issue de cette 12e journée.

