L’entraîneur de Leicester ne tarit pas d’éloges au sujet de son milieu de terrain international sénégalais, remarquable contre Tottenham ce samedi.

Auteur d’un but exceptionnel – le deuxième de sa carrière – lors de l’écrasante victoire de Leicester City face à Tottenham ce samedi (4-1), Nampalys Mendy a signé une prestation de haute volée en guidant les siens dans tous les registres. Un match qui va sans doute permettre à l’ancien joueur de l’OGC Nice, lui qui a très peu souvent été utilisé par son entraîneur, de nettement gagner en confiance et en temps de jeu.

D’ailleurs, au moment d’analyser la prestation de son équipe, Brendan Rodgers a glissé quelques mots pour son milieu de terrain international sénégalais. « Il a été brillant aujourd’hui. Je pense que c’était le deuxième but de sa carrière et je suis sûr que ça restera le meilleur. C’était un gros coup de canon. Je ne peux pas dire qu’il le fasse tout le temps à l’entraînement. Mais il l’a réussi et c’est une frappe fantastique », a analysé le technicien anglais.

« Tout le monde est ravi pour lui »

Pourtant joueur de Leicester City depuis 2016, Nampalys Mendy disputait samedi son 109 matchs avec le club anglais. Preuve que le Champion d’Afrique, qui est notamment le deuxième joueur ayant le plus duré dans l’effectif actuel des Foxes derrière Jamie Vardy, n’a pas eu le temps de jeu qu’il aurait souhaité. Néanmoins, il demeure naturellement l’un des cadres du vestiaire, et son premier but avec Leicester n’a pas laissé indifférent ses coéquipiers.

« Comme vous pouvez l’imaginer, il a eu sa salve d’applaudissements. Tout le monde était tellement content pour lui. C’est un héros tellement méconnu. Il ne joue pas tellement, mais chaque jour, c’est comme s’il se préparait à jouer. Cela aide vraiment l’esprit et la dynamique du groupe. Je pense que tout le monde est ravi pour lui. C’était un but magnifique », a ajouté Brendan Rodgers qui, sans doute, n’aura plus d’autres choix que de faire jouer régulièrement Papy Mendy.

