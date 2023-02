En déplacement au London Stadium samedi à l’occasion de la 23e journée de Premier League, Chelsea, sans les services d’Edouard Mendy et de Kalidou Koulibaly, n’a pas pu arracher la victoire contre West Ham (1-1).

Ça continue de ronronner à Chelsea. En grande difficulté depuis plusieurs semaines et tenue en échec lors de ses deux derniers matchs de Championnat, la formation de Graham Potter n’a pas réussi à se relancer à l’occasion de son déplacement samedi après-midi sur la pelouse du voisin West Ham United. Malgré la titularisation de plusieurs recrues, les Blues ont dû se contenter d’un piètre 1-1.

Les premiers moments de bascule de cette affiche se sont situés dans le premier quart d’heure. Touché à la clavicule, le milieu de terrain brésilien des Hammers Lucas Paquetà a dû quitter la pelouse sur blessure (14e). Deux minutes plus tard, Chelsea parvenait à ouvrir le score grâce à Joao Félix (16e). Les locaux sont revenus à la marque par l’intermédiaire d’Emerson (27e), ancien de Chelsea.

Peu convaincants, les Blues, évidemment sans Edouard Mendy toujours blessé, et surtout sans Kalidou Koulibaly, non retenu pour cette rencontre, n’arriveront pas à faire la différence en seconde période. West Ham s’est même vu refuser un but dans les dernières minutes. Ainsi, avec cette énième contre-performance, Chelsea stagne provisoirement à la 9e place de Premier League, bien loin du top 4.

