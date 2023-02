Almería a donné du fil à retorde au Real Betis, mais à l’arrivée, Youssouf Sabaly et ses partenaires sortent vainqueurs de ce derby andalou (3-2).

Après des résultats décevants, dont deux défaites d’affilée lors de ses deux derniers matchs, le Real Betis voulait profiter de son déplacement au Stade des Jeux méditerranéens, samedi, pour relancer la machine face à Almería. Au terme d’un match animé et accroché, Youssouf Sabaly et ses partenaires ont réussi à prendre le dessus final en l’emportant sur la marque de 3 à 2.

Rodri Sanchez a ouvert le score dès la 6e minute, avant que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Luis Suarez ne remette les pendules à l’heure (1-1, 27e). Juste avant la pause, Sergio Canales pensait faire le plus dur en redonnant l’avantage au Betis (1-2, 42e). Mais c’était sans compter sur Samuel Costa qui permet à Almería de recoller encore à la marque (2-2, 62e).

Il aura donc fallu à but d’Andrés Guardado sur un service de Canales (2-3, 70e) pour que les Real Betis arrache les trois points de la victoire. Grâce à ce succès, Youssouf Sabaly – qui a joué l’intégralité de la rencontre – et ses partenaires remontent provisoirement à la cinquième place, devant le Rayo Vallecano (6e), et à un point du quatrième, l’Atlético Madrid.

wiwsport.com