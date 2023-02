Une semaine après sa contre-performance sur la pelouse de Rotherham, Sheffield United se devait de l’emporter contre Swansea, samedi après-midi au Bramall Lane, à l’occasion de la 31e journée de Championship. Même si leur attaquant sénégalais Iliman Ndiaye n’a pas marqué, les Blades ont assuré cet objectif en s’imposant sur le score sans appel 3 buts à 0.

Bousculés en débuts de première période, les hommes de Paul Heckingbottom ont réussi à ouvrir le score grâce à Sander Berge (21e). Puis juste avant la pause, Jack Robinson est venu doubler la mise (45e). Oliver McBurnie a tué tout suspense en fin de rencontre (89e). Grâce à cette victoire, Sheffield United conforte sa deuxième place, avec 10 points d’avance sur le 3e.

Three goals & three points for Hecky's Red & White Wizards! 😍#SUFC || @UltiChamps pic.twitter.com/63VzcOa20z

— Sheffield United (@SheffieldUnited) February 11, 2023