Les jeunes Os Mambas du Mozambique, logés dans le groupe A avec les sénégalais et le Nigeria, joueront le match d’ouverture contre l’Égypte, pays hôte, le dimanche 19 février à 16 heures, heure locale, au Cairo International Stadium du Caire. Le Soudan du Sud, qui participe à sa première Coupe d’Afrique des Nations de cette catégorie, a également foulé le sol égyptien. Les débutants seront basés à Ismaïlia et affronteront dans le groupe B, le Congo, l’Ouganda et la République centrafricaine. Les Zambiens, qui ont triomphé dans cette compétition en 2017, joueront leur premier match du groupe C le 21 février contre le Bénin au stade d’Alexandrie. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 19h00, heure locale.