Comme ce qui s’est passé il y a quelques semaines en Premier League, on se rapproche vers la première apparition de Pape Matar Sarr en Ligue des Champions sous les couleurs de Tottenham. Explications !

Relégué au second plan dans les choix d’Antonio Conte malgré les bravos de ce dernier, le jeune milieu de terrain sénégalais, Pape Matar Sarr pourrait bénéficier de la même fortune qui l’avait fait jouer ses premières minutes (110) en championnat cette saison. En effet, évoluant avec la réserve du club londonien depuis son arrivée l’été dernier, PMS avait fini par intégrer l’équipe première (3 matchs de PL et 1 match de FA Cup) suite à la blessure Rodrygo Bentancur, après de bons progrès dans sa progression.

Si depuis le retour de l’Uruguayen Pape n’a plus un temps de jeu conséquent, l’absence annoncée d’Ives Bissouma pourrait l’avancer dans les choix de son coach italien. L’international malien qui a subi une opération ce vendredi devrait manquer à l’effectif de Conte à quelques jours du retour de la Ligue des Champions.

Inscrit sur la liste officielle de Tottenham pour cette phase finale de C1, Pape Matar Sarr devrait faire ses premiers pas dans la plus prestigieuses des compétitions européennes. En plus de l’absence de Bissouma, Pierre-Emile Hojbjerg est suspendu pour la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions à San Siro face au Milan AC. On pourrait bien voir Pape Matar démarrer ou au moins apparaître pour ce choc face aux Italiens.

wiwsport.com