Avant d’affronter Haiti au premier tour des barrages de la coupe du monde Nouvelle-Zélande 2023, le sélectionneur de l’équipe nationale féminine Mame Moussa Cissé est revenu sur la préparation de ce rendez vous.

En Nouvelle-Zélande depuis dimanche dernier, les Lionnes continuent leur préparation pour les barrages de la Coupe du monde 2023 contre Haiti et le Chili. C’est ainsi qu’elles ont disputé jeudi un match amical perdu contre une équipe masculine de jeunes, Eastern SuburbsAFC (4-1). Après avoir déclaré que ses joueuses ont bien pris leur marques à Auckland, Mame Moussa Cissé est revenu sur les enseignements de cette rencontre amicale et sur la revu d’effectif de son groupe avant le début du tournoi.

« Nous avons un terrain d’entraînement de qualité, l’hôtel est aussi de qualité. La FIFA ne prend en charge les équipes qu’à partir du 14 février, donc tous ce que nous avons depuis notre arrivée c’est la Fédération qui le prend en charge (…) Les filles sont en train de s’adapter, on s’est entrainé à plusieurs heures (10 h, 16 h, 18 h) pour leur permettre d’avoir des repères (…) Nous voulions jouer un match amical avec une sélection féminine mais on a pas eu l’occasion de le faire et on s’est tourné vers une équipe de formation masculine dans un match qui a eu plein d’enseignements. Ça nous permis de voir ce qu’il fallait améliorer avant le début de la compétition » a t’il expliqué.

Sur la revue d’effectif, le sélectionneur des Lionnes d’ajouter : « Il faut souligner qu’on est là qu’avec les 17 joueuses qui sont venus depuis le Sénégal. Nous attendons les expatriées qui ont des matchs importants ce weekend en clubs et qui vont nous rejoindre vers le 16 février. A partir de là le groupe sera au complet. Nous avons deux matchs que je considère comme des finales. Il faudra mettre tous les moyens de notre coté pour pouvoir battre d’abord Haiti et ensuite battre le Chili. Notre ambition est de qualifier pour la première fois une équipe féminine sénégalaise à une coupe du monde. Ce sera important pour le football féminin de notre pays » a déclaré Mame Moussa Cissé qui réitère le slogan Mankowuttindamli pour que ses filles puissent « entrer de la plus belle des manières dans l’histoire ».

Wiwsport.com