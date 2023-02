La Fédération Turc de Football a pris la décision de ne plus faire jouer Hatayspor jusqu’à la fin de la saison. Le club de Christian Atsu fortement touché par le séisme restera ainsi dans l’élite du football turc en SuperLig sans pour autant terminer le championnat.

Avec plus de 17.000 victimes dans le séisme qui a frappé la Turquie, le football passe évidement au second plan. Le football turc a été touché de plein fouet avec le club d’Hatayspor (Antakya) où évolue l’international Ghanéen Christian Atsu toujours introuvable après le tremblement de terre. Dans cette tragédie qui émeut le monde entier, le président de la Fédération Turc de Football Mehmet Buyukeksi a annoncé que le championnat ne reprendrai qu’en début mars avant d’annoncer que Hatayspor ne jouera plus de a saison et sera maintenu en première division a annoncé Footmercato.

« Notre douleur est grande. Par conséquent, à partir d’aujourd’hui, nous avons décidé de reprendre nos matchs de championnat les 3 et 4 mars prochain (…) Hatayspor Club a envoyé une lettre aujourd’hui. Le club nous a informés qu’il ne jouerait pas les derniers matchs cette saison. Si Gaziantep FK (ndlr : autre ville grandement touchée par le séisme) veut se retirer de la ligue, nous prévoyons de continuer avec 17 équipes, à condition que les droits de notre club restent intacts. (…) Il y a actuellement 19 équipes. Normalement, 4 équipes devraient être reléguées. 3 équipes viendraient et nous continuerions avec 18 équipes l’année prochaine. Si 2 de nos équipes se retirent, 2 équipes seront reléguées. Comme 3 équipes monteront, la Super League continuera avec 20 équipes l’année prochaine » a expliqué le président de la Fédération turc de football .

Wiwsport.com