İlhan Mansız, ancien international turc, va mettre aux enchères le maillot avec lequel il a éliminé le Sénégal lors du Mondial 2022, au profit des victimes du tremblement de terre en Turquie.

Alors que son pays vie dans la tourmente depuis trois jours, avec un impressionnant tremblement de terre qui a causé la mort de milliers de personnes, İlhan Mansız (47 ans, 21 sélections et 7 buts avec la Turquie) a annoncé une brillante initiative ce jeudi. En effet, l’ancien avant-centre a annoncé qu’il va organiser une vente aux enchères d’une de ses tuniques dont les recettes seront destinées aux victimes.

Mais de quel maillot s’agit-il ? L’ancien joueur de Samsunspor, Besiktas, Vissel Kobe ou encore Ankaragücü a spécialement choisi la tunique avec laquelle il a marqué un « but en or » en quart de finale de la Coupe du Monde 2002, éliminant les Lions du Sénégal en prolongations. Un rappel de mauvais souvenirs pour les Sénégalais mais qui apprécieront certainement cette noble cause de la part du natif de Kempten.

İlhan Mansız: "2002 Dünya Kupası'ndaki Senegal maçında altın golü attığımda giydiğim formayı, imzalı bir şekilde açık artırmaya çıkarıyorum. Gelirin tamamını bağışlayacağım." @mansiz26 Depremzedelere destek için açık arttırma başlamıştır. pic.twitter.com/zLbhHz43lQ — Sports Digitale (@SportsDigitale) February 9, 2023

