Opposées aux jeunes masculins d’Eastern Suburbs AFC en amical jeudi, les Lionnes ont sèchement été battues.

Voilà une idée tout au plus créative mais qui fera de bénéfices (!?) Présente à Auckland, en Nouvelle-Zélande, depuis quelques jours, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal, dans le cadre de sa préparation pour les barrages d’accession au prochain Mondial Féminin et cette rencontre face à Haïti (18 février), a joué un match amical jeudi contre une équipe… masculine.

Toujours sans les expatriées évoluant en France, les Lionnes du Sénégal s’opposaient à une des équipes masculine et de catégorie jeune de l’Eastern Suburbs AFC. Au coup de sifflet final de cette rencontre, les filles de Mame Moussa Cissé ont concédé un lourd revers 4 à 1. La capitaine Korka Fall a marqué l’unique but des Sénégalaises.

Si les Lionnes ont pris un score sans appel, il faut néanmoins contextualiser cette rencontre. En effet, le match s’est déroulé à huis clos et cette défaite ne devrait, espérons-le, casser la bonne dynamique actuelle de l’équipe, d’autant plus que Korka Fall et ses partenaires auront une revanche à prendre, puisqu’elles joueront un autre duel amical.

wiwsport.com