En conférence de presse ce jeudi, l’Administration de la Ligue Sénégalaise de Football Sénégalaise Professionnel a défini les dispositions pratiques entreprises pour la suite de ses Championnat de l’élite du football sénégalais qui reprend ce weekend.

Après avoir remporté le CHAN avec l’équipe nationale locale du Sénégal, les joueurs sont retournés dans leurs clubs respectifs pour poursuivre les championnats nationaux de première et de deuxième division qui reprennent ce weekend avec la 12e journée. C’est dans cette dynamique que la LSFP a tenu un point de presse ce jeudi pour annoncer les mesures prises pour le bon déroulement des championnats de Ligue 1 et Ligue 2.

« Il y a eu des points positifs mais aussi quelques points négatifs »

Ainsi, ayant félicité en amont les Champions d’Afrique du CHAN, le directeur exécutif de la Ligue Pro, Amsatou Fall a tiré un bilan plutôt satisfaisant des incidents notés à ce stade de la saison. « Il y a eu beaucoup d’initiatives au niveau du fair play même s’il y a eu quelques incidents. Mais globalement on a pas eu beaucoup d’incidents dans la phase aller. Regardez l’exemple du Casa qui a été battu 4-2 par Teungueth mais qu’on a vu ses supporters chanter, danser avec les joueurs et dirigeants. Cela augure d’une massification de nos compétitions. Les compétitions ne peuvent pas s’accommoder avec de la violence. Depuis trois ou quatre ans, on insiste sur l’absence de violence, nous commençons à voir le bout du tunnel. Sur les 144 matchs (L1 et L2), il y ‘a eu que 2 incidents majeurs, donc il faut s’encourager et faire qu’il n’ait plus de violence même si le risque zéro n’existe pas » a déclaré Amsatou Fall.

Cette année, l’une des innovations de la LSFP a été la diffusion des matchs de la Ligue 1 à la télévision. Ainsi après onze matchs diffusés dans cette saison 2022-2023, le directeur exécutif de la Ligue dit avoir eu de bons retours. « Cela nous a permis de médiatiser le spectacle mais aussi de faire connaitre la compétition aux futur partenaires de la LSFP. C’est le lieu de féliciter la 2STV qui nous a permis de populariser nos compétitions pour les rendre attractifs » note Amsatou Fall qui souligne par ailleurs quelques points faibles dans cette première partie de saison.

« Nous regrettons les incidents survenus lors des matchs Jaraaf-Pikine et Pikine- GFC. Pourtant on a tout fait sur le plan sécuritaire pour qu’il n’y ait aucun problème. Malheureusement c’est regrettable, à Jaraaf le match a été interrompu et à Pikine le bus de Guédiawaye a été caillassé. L’autre point négatif est la programmation des matchs. Nous avons beaucoup souffert de ça suite à l’indisponibilité de quelques stades notamment ceux de Dakar. Nous avons aussi noté qu’il n’y a pas de distinctions (Equipe type, homme du match, joueur du mois etc..). Il faudra voir en collaboration avec les journalistes comment instaurer cela pour cette deuxième partie de saison » a t’il annoncé.

Wiwsport.com