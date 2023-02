La sélection sénégalaise des moins de 20 ans dirigée par Malick Daf va disputer deux matchs amicaux durant son dernier stage contre son homologue tunisienne, a appris wiwsport.

Quelques jours après son succès au stade Lat Dior de Thiès en amical contre l’équipe de Zambie (1-0), le Sénégal qui a rallié la Tunisie pour les besoins de son dernier stage en vue de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie des moins de 20 ans qui aura lieu du 18 février au 12 mars en Égypte, jouera deux matchs amicaux.

Les partenaires de Samba Diallo, déjà en stage préparatifs dans la capitale tunisienne depuis mardi, se frotteront aux Aiglons de Carthage le 11 février. Trois jours plus tard, le 14 du même mois, les deux équipes se rencontreront pour l’acte deux, toujours en amical. C’est après ces deux rencontres que la délégation sénégalaise emmenée par Malick Daf ralliera l’Egypte.

Rappelons que le Sénégal est logé dans le groupe A en compagnie du pays hôte, du Mozambique et du Nigéria. Le tournoi qui regroupera 12 nations enverra ses quatre meilleures équipes à la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en Indonésie. Les Lionceaux entament leur compétition, le dimanche 19 février face au Nigeria puis le Mozambique (22 février) et enfin terminent face à l’Égypte, le 25 février. La Tunisie, de son côté, est dans le groupe C avec la Zambie, le Bénin et la Gambie.

wiwsport.com