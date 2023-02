Si Watford peine à enchaîner les bons résultats, malgré une cinquième place en Championnat, Ismaïla Sarr, lui, peut carrément se vanter de ses prestations. L’ailier international sénégalais réalise une très bonne saison en Championship puisqu’il a déjà marqué huit buts et délivré quatre passes décisives en 25 matchs. Et il pourrait bien être prochainement primé d’une distinction.

En effet, alors que les London Football Awards – cérémonie récompensant les meilleurs acteurs du football au niveau de la capitale d’Angleterre – se préparent (13 mars prochain), le Champion d’Afrique a vu son nom figurer parmi les invités. Pour cause, son somptueux but contre West Bromwich Albion, le 8 août dernier, a été nominé pour être élu plus beau but « londonien » de l’année.

This Ismaïla Sarr strike is nominated for Goal of the Season at the 2023 London Football Awards.

João Pedro has also been nominated for EFL Player of the Year.#LFA23 | @TheLFAOfficial

— Watford Football Club (@WatfordFC) February 8, 2023