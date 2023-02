Le règlement du CNG est clair, mais malheureusement, les lutteurs ne le comprennent pas et ainsi, ils ont du mal à l’appliquer à la lettre. C’est pourquoi, également, ils acceptent mal leur suspension.

Dans ses textes, le CNG interdit aux lutteurs, qui ne sont pas concernés par le programme du jour, d’entrer dans l’enceinte. Ce qui veut dire qu’aucun lutteur n’a plus le droit de venir dans l’enceinte avec un tam-tam pour défier un quelconque adversaire. La faute qu’a commise Modou Faye dit Ordinateur, le 22 janvier passé, à l’Arène nationale, à l’occasion du combat entre Ardo et Lys Ndiaye. En effet, le sociétaire de l’écurie Boy Niang s’est invité dans l’enceinte avec son tam-tam pour lancer ses défis. Un fait qui lui a valu une suspension d’un mois ferme et trois mois de sursis.

Ne pouvant pas lutter si sa suspension n’est pas arrivée à terme, Ordinateur prend son mal en patience. Cependant, le lutteur refuse de demander une grâce, «On m’avait sanctionné parce que j’avais déposé un tam-tam dans l’enceinte. Une chose que je n’arrive pas à comprendre. Dans le PV, je n’y vois pas ce qui mérite une sanction. J’ai fait onze ans de carrière dans les mbappat sans jamais provoquer d’incidents. Je ne demande pas de grâce au CNG. S’ils me gracient, c’est bon. Sinon, je peux endurer ma suspension jusqu’à son terme», a-t-il réagi.

Avec Record