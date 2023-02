Trois jours après le sacre des Lions locaux au CHAN, Mayacine Mar a reçu nos confrères de Stades chez lui. Le Directeur technique national en a profité pour clarifier sa relation avec le sélectionneur Aliou Cissé, les superviseurs «ignorés» au Qatar …

Dans cet entretien le DTN mayacine Mar a tenu à clarifier sa relation avec le sélectionneur national du Sénégal : « C’est Aliou Cissé qui a paraphé son contrat. C’est lui qui a été nommé et signé un contrat avec la FSF. Est-ce que c’est moi qui vais lui dire là où il va regarder et ce qu’il doit faire? Si Aliou et moi n’étions pas ensemble, on serait écarté depuis. Il a sa personnalité, moi aussi. Je suis là en tant que DTN et j’assure pleinement mon rôle. Il n’y a aucun problème entre Aliou Cissé et moi. Au contraire. Pas plus tard ce matin (hier), on s’est parlé sur la préparation des matchs du mois de mars en éliminatoires de CAN. Aliou me consulte jusqu’aux choix des joueurs. Quand vous nous voyez en regroupement, vous devriez savoir si ces gens-là s’entendent bien ou pas. On est tout le temps côte à côte, on discute de tout« .

Concernant les superviseurs « ignorés » au Qatar, il dément et précise : « Ça aussi, ce sont de fausses informations. Si Aliou ne voulait pas des superviseurs, ils ne seraient pas au Qatar. C’est lui-même qui m’a dit : «M. le DTN je voulais avoir de superviseurs pour mes adversaires». S’il ne décide pas, peut-être ils n’y seraient pas. Peut-être ils y seraient, parce que c’est moi qui ai fait la commande en tant que DTN.

Il poursuit : « Je peux leur dire, écoutez, vous y allez pour voir ce qui se fait de mieux dans le monde pour pouvoir revenir au Sénégal et partager l’expérience avec les autres entraîneurs. En Coupe du monde, contrairement en Coupe d’Afrique où les gens (superviseurs) ont bien travaillé, c’était difficile au Qatar. Les superviseurs sont arrivés à la veille du premier match. En plus, c’est le ministère qui s’occupe des gens qui ne font pas partie de la délégation officielle. Ils étaient donc avec les gens du ministère des Sports pour les loger. Ils les on mis quelque part loin de là où nous étions logés. Ils avaient un peu de difficultés parce qu’on n’avait pas mis une voiture à leur disposition pour les déplacements. Après le premier match, j’ai pris l’initiative d’aller les voir pour régler le problème, c’est-à-dire voir avec eux les matchs à superviser et les tickets pour l’accès au stade. Mais ils n’avaient pas la possibilité d’aller voir Aliou. En plus, là où on était, ce n’était pas facile d’y aller. Au Cameroun, Aliou Cissé a eu l’occasion de les rencontrer que quand l’équipe s’est qualifiée en finale. Pendant qu’on était à Bafoussam, ils étaient dans d’autres sites. Ils faisaient leur travail qu’ils m’en- voyaient par mail, j’imprimais et je donnais au coach. Aliou a de bons rapports avec Malick Daf, Serigne Saliou… »

