Après avoir annoncé qu’il comptait laisser de coté la lutte pendant au moins cinq ans suite à sa défaite contre Zarco, Ada Fass s’est exilé du coté de la France pour se préparer à l’INSEP avec le coach Moussa Fall.

Pour revenir en force dans l’arène et faire oublier sa défaite contre Zarco, Ada Fass a choisi de faire confiance à l’expertise internationale. Le lutteur de la médina qui avait fait savoir qu’il allait se reposer avant de repenser à la lutte s’est ainsi envolé du côté de Paris pour rejoindre l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP). Accueil par le coach Moussa Fall par ailleurs préparateur physique de Balla Gaye 2 lors de son combat contre Modou Lô, Ada Fass s’est dit être entre de bonnes mains pour préparer son retour triomphal dans l’arène. « On est venu à l’INSEP pour préparer notre retour. On a visité les sites et vraiment on est satisfait du travail qui s’effectue ici. J’appelle tous mes supporters et les bonnes volonté à m’aider parce que je suis le lutteur de tout Dakar » a déclaré Ada Fass dans une vidéo postée par Lutte TV.

« C’est l’avenir de la lutte , on doit exploiter ses moyens physiques »

Faiseur de champion, le coach Moussa Fall s’est lui dit ravi d’accueillir encore une fois un lutteur sénégalais dans ce centre de performance. Aprés l’avoir faut visiter l’institut, il a confié qu’il comptait ainsi faire de son nouveau poulain, un champion accompli d’ici quelques temps. « C’est l’enfant de Dakar et c’est le lutteur qui fait drainer les foules un peu partout au Sénégal. Des bonnes volonté du Sénégal ont voulu nous l’envoyer à l’INSEP de Paris ouu nous formons des champions de haut niveau, la crème de la crème. Aujourd’hui il est venu faire une visite guidée, passer une journée entière à l’INSEP pour voir comment ça se passe ici. Nous avons été heureux de le recevoir ici , c’est l’avenir de la lutte sénégalaise et c’est un garçon qui a des moyens physiques qu’on peut exploiter ici dans le temple du savoir. » a souligné le coach.

Wiwsport.com