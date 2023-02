Auxerre ne verra pas le prochain tour de la Coupe de France. Face à Rodez ce mercredi soir au stade Abbé Deschamps, les auxerrois ont perdu sur le score de 2-3 malgré un but de Mbaye Niang.

Terminus pour l’AJ Auxerre. En huitièmes de finale de Coupe du France , les hommes de Christophe Pélissier n’ont pas redressé leur mauvaise dynamique de cette saison en Ligue 1. Relégables avec une triste 19e place en championnat de première division française, les auxerrois ont cédé face à Rodez, club également relégable mais de Ligue 2.

Dès la 3e minute de jeu, les ajaïste se font surprendre par Joseph Mendes qui ouvre le score. Mais juste avant la pause, Mbaye Niang égalise pour Auxerre (1-1). Sifflé par ses supporters, l’attaquant sénégalais qui a vécu un drôle de soirée remet alors les pendules à l’heure.

Mais au retour des vestiaires, l’AJ Auxerre va encore prendre du retard et encaisse un but par l’intermédiaire Killian Corredor (67e) puis Park Jung-Bin qui signe le but du K.O à un quart d’heure de la fin sur penalty (1-3). La réduction tardive du score du défenseur brésilien Jubal Jr ne changera pas la destinée de cette rencontre. Rodez élimine Auxerre et se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de France.

⌚️90'+5 – C'est terminé au Stade Abbé Deschamps. Que de regrets pour nos joueurs qui s'inclinent face à Rodez…

