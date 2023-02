Aligné aux côtés d’Ibrahima Niane pour le huitième de finale de Coupe de France contre Nantes, Abdallah Sima a permis à Angers de prendre les devants dans cette rencontre.

Abdallah Sima retrouve de plus en plus la confiance et la forme. En difficulté depuis quelques mois, l’attaquant sénégalais semble se relancer petit à petit avec Angers, et cela s’est vu ce mercredi 8 février. Alors que le SCO accueille le FC Nantes à l’occasion des huitièmes de finale de Coupe de France, le joueur prêté par Brighton a ouvert le score dès la 6e minute.

Servi en profondeur sur une superbe contre-attaque angevine, Sima s’y reprend à deux fois pour marquer, mais sa première frappe est sublimement repoussée par le gardien nantais Rémy Descamps mais le ballon, qui percute un défenseur du FC Nantes, revient sur le Sénégalais qui marque tranquillement son troisième but sous le maillot du SCO, le premier en Coupe de France.

⏱️6’ BUUUUUUUT POUR LE SCO !

Superbe ouverture de Niane pour Sima qui pousse le ballon au fond des filets !#SCOFCN [1️⃣-0️⃣] pic.twitter.com/ysmjRJYpCZ — Angers SCO (@AngersSCO) February 8, 2023

