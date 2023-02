En débarquant sur le sol algérien, l’équipe locale sénégalaise était loin de faire figure d’épouvantail, et pourtant à l’issue de la 7e édition, elle a été couronnée meilleure nation du tournoi. Retour sur l‘exploit inouï des hommes de Pape Thiaw.

C’est avec une étiquette d’un outsider qui refait surface après avoir disparu des radars du championnat d’Afrique des nations près d’un quart de siècle (12 ans) que le Sénégal a entamé la compétition qui s’est jouée en Algérie. Installé à Annaba, une ville portuaire au nord-est de l’Algérie avec les pays membres du groupe B à savoir la Côte d’Ivoire, la RD Congo et l’Ouganda, le Sénégal a bravé tous les obstacles pour inscrire son nom à jamais dans l’histoire de cette compétition.

De retour à Annaba, ville désormais fétiche pour le football sénégalais, quelques mois après leur match nul, sur la même pelouse le 19 mai 1956, en amical qui s’était soldé sur un nul de deux partout (2-2), les Lions n’ont pas paniqué lors de leur début dans cette compétition. Face à la Côte d’Ivoire, Cheikh Omar Ndiaye et ses partenaires récoltent d’une victoire d’entrée grâce à une seule réalisation de Moussa Ndiaye. Quatre jours plus tard, ils chutent contre les Cranes de l’Ouganda en deuxième journée du groupe B.

Cette défaite (1-0) contre les hommes de Milutin Sredojević n’a pas eu beaucoup d’incidents puisque le Sénégal s’est très vite relevé en s’imposant largement lors de son troisième et dernier match de poules devant les Léopards de la RD Congo (3-0). Un succès qui propulse les hommes de Pape Thiaw à la tête de groupe et bien évidemment en quarts de finale, une deuxième fois dans l’histoire du Sénégal.

Un derby ouest africain se dresse sur le chemin des Lions qui devront se frotter à la Mauritanie l’une des équipes surprises de cette édition. Au terme d’un match âprement disputé, Lamine Camara et ses coéquipiers secoués, réussissent tout de même à faire tomber les Mourabitounes (1-0). Ils accèdent ainsi au dernier carré, 14 ans après leur demi-finale perdue lors de la première édition du Chan en 2009 face au Ghana (1-1 ; 7 tab 6).

Après donc cette performance de haut vol, le défi qu’il fallait désormais relever était de briser enfin le plafond de verre des demies, au stade Nelson Mandela de Baraki, dans la capitale algérienne. Opposés aux Barea, les sensations de cette compétition, les hommes Pape Thiaw sortent le grand jeu. Très séduisants, ils bouffent les malgaches (1-0) et décrochent leur ticket pour la finale. Il s’agit d’un exploit historique, car jamais, depuis la création du chan, le Sénégal n’était parvenu à se hisser à ce stade de la compétition. Pape Thiaw et ses joueurs venaient d’écrire une belle page de l’histoire du football local sénégalais.

Immense et jusqu’au bout du rêve, ils déjouent les plans de Madjid Bougherra et ceci devant plus 40.000 spectateurs dans un stade plein à craquer. Les Lions locaux tiennent tête à Mahious et sa bande avant de s’imposer à la séance fatidique des tirs au but (0-0-; tab 5-4). Un nouveau titre historique du football sénégalais coïncidant ainsi à l’anniversaire du sacre des joueurs d’Aliou Cissé à la Can 2022 à Yaoundé (Cameroun). Tout sourit au football sénégalais qui atteint ainsi le grand chelem, un doublé CHAN-CAN. Au rayon des statistiques, les coéquipiers de Pape Amadou Diallo ont disputé 6 matchs. Ils enregistrent quatre victoires, une défaite, un match nul. Ainsi, 6 buts marqués, 1 concédé.

