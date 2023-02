Tout comme les séniors, la sélection U23 aussi est en lice pour la CAN de cette catégorie prévue du 2 au 26 novembre au Maroc. Toutefois, elle devra disputer une double confrontation face au Mali pour espérer décrocher le ticket qualificatif.

Tombeur du Burkina Faso lors du tour précédent, la sélection olympique dirigée par Demba Mbaye va disputer le troisième et dernier tour face au Mali. Au micro de wiwsport.com dimanche passé, le directeur technique national nous donnait plus de détails sur ce match. « On a pris la CAN en séniors, on a gagné le CHAN. En U17 et U20 nous sommes qualifiés. Les filles sont à la Nouvelle-Zélande pour les barrages qualificatifs à la coupe du monde. Il ne reste plus que les U23 qui vont jouer le 22 contre le Mali en aller-retour pour se qualifier à la CAN » informait Mayacine Mar qui réagissait sur les performances du football sénégalais.

Il ne reste plus que la programmation de la CAF sur les éliminatoires de la CAN U23 et les 3e et 4e journées de la CAN Séniors 2024 pour commencer le travail avec ces sélections. Sept pays se qualifieront pour la phase finale de la compétition prévue au Maroc. L’enjeu de cette CAN sera aussi un ticket pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris (France). Les duels attendus sont : Nigéria – Guinée, RD Congo – Ghana, Gabon – Cameroun, Afrique du Sud- Congo, Niger – Soudan et la Zambie contre le tenant du titre l’Egypte.

