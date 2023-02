Blessé depuis plus d’un mois, Ama Baldé a vu son combat contre Gris Bordeaux reporté. Après l’expiration du délai d’indisponibilité d’un mois, Abdou Bakhoum informe que son poulain va déposer prochainement son certificat de guérison.

Après sa blessure lors de la préparation de son combat contre Gris Bordeaux (Fass-Ndakaru), le retour d’Ama Baldé (Falaye Baldé) est très attendu. Après un mois d’indisponibilité, le fils de feu Falaye Baldé doit déposer un certificat de guérison pour espérer combattre d’ici à la fin de la saison.

Toutefois, Abdou Bakhoum, rassure et informe que le dit certificat sera déposé dans les prochains jours. « Il pourra mettre sur la table son certificat de guérison sous peu. On l’espère demain (aujourd’hui) ou dans les prochains jours. Nous attendons juste de finir avec le médecin pour connaitre la suite et l’évolution de sa blessure», a fait savoir le manager d’Ama Baldé.

Ainsi, le staff du lutteur espère finir bientôt avec ces années blanches d’affilée. Abdou Bakhoum confirme : «Nous espérons prochainement croiser Gris Bordeaux. Ama sera prêt pour disputer ce combat. II rend grâce à Dieu. Il récupère pour le moment et suit les instructions de son médecin. Sil était autorisé à reprendre le chemin des entrainements, il n’hésiterait pas. C’est un sportif, il écoute son staff« .

Avec Sunu Lamb