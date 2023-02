Les deux grosses épreuves de la 3ème journée du concours de saut d’obstacles (CSO), disputées le week-end au Poney Club de Hann (PCH), ont été remportées par Hamoudy Kazoun.

Sur les 9 épreuves de la 3ème journée de concours de saut d’obstacles, les 2 grosses, à savoir le National 1 et 2, ont été remportées haut la main par Hamoudy Kazoun. Ce pensionnaire du Racing Club de Dakar a réalisé son doublé sur le dos de sa jument fétiche, Urssuline Blue.

Hamoudy s’est offert l’épreuve phare de la 3ème journée (National 1) aux barrages devant les couples Jihane Houdrouze-Azerty (PCH), Ngoné Latyr Ndiaye-Une En Or (RCD) et Arnaud Rosière-Crazy (PCH). «La déférence s’est fait par la technique et la justesse. Ngoné et Arnaud ont eu chacun une pénalité de 4 points et j’ai eu la chance de passer juste après eux. Le fait de passer après eux m’a permis d’ajuster mon barrage tranquillement», confie Hamoudy Kazoun, récemment vainqueur de la 6ème édition du Grand Prix international de l’Amitié.

Autre performance probante réalisée lors de 3ème acte de la saison, c’est la bonne montée réussie du jeune sociétaire du club Hippocampe, Cheikh Tidiane Camara. Il est le lauréat de l’épreuve du National 3, qu’il a gagnée avec brio grâce à une bonne complicité avec son cheval, Rambo.

La 4ème journée est prévue dans 15 jours au Racing Club de Dakar, sis à Petit Mbao.

