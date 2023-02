Un séisme de magnitude 7,8 a frappé ce lundi à 4h17 du matin le sud-est de la Turquie, près de la ville de Gaziantep, ainsi qu’une large partie du nord de la Syrie. Il a été ressenti dans plusieurs pays de la région. Un nouveau séisme, de magnitude 7,5, a été recensé en fin de matinée en Turquie.

Un drame qui frappe forcément le football et notamment les joueurs résidants en Turquie. Le bilan conjoint est passé à plus de 2.300 morts dans les plus violents séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie depuis près d’un siècle. Selon l’AFAD, organisme public, turc de gestion des catastrophes, les séismes ont fait 1.498 morts et au moins 8533 blessés. 2.834 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s’ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine.

L’épicentre se situe du côté turc de la frontière, à quelques dizaines de kilomètres de la grande ville de Gaziantep et 80 km de la frontière syrienne. Le ministre turc de l’Intérieur, Suleymon Soylu, a déclaré que dix villes avaient été touchées : Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir et Kilis. La Turquie est l’une des zones sismiques les plus actives du monde. Le Ghanéen Christian Atsu (Hatayspor) avait été porté disparu pendant des heures avant d’être retrouvé dans les décombres puis transporté à l’hôpital selon le journaliste ghanéen Saddick Adams. « Je suis toujours en contact avec la direction de Christian Atsu. Un coéquipier d’Atsu leur a confirmé que le joueur a été retrouvé et transporté à l’hôpital » a-t-il fait savoir sur Twitter.

Le directeur sportif d’Hatayspor aussi, Taner Savut se trouvait sous les effondrements. Pour l’heure, le club turc Malatyaspor a officialisé le décès de son portier, Eyup Turkaslan, retrouvé mort sous les décombres.

Pour rappel, l’international sénégalais, Papy Djilobodji évolue avec Gaziantep GFK. Si aucune nouvelle concernant l’ancien joueur de Chelsea, le meilleur joueur de la CAN 2015, il ne demeure pas le seul Sénégalais qui pourrait être impacté par ce drame. Chérif Ndiaye et Badou Ndiaye (Adana Demirspor) sont aussi pensionnaires de la formation de la ville d’Adana. Nos pensées et prières vont à l’endroit des peuples touchés par ce séisme et plus particulièrement des joueurs sénégalais évoluant en Turquie, épicentre du drame.

