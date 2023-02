La situation est plus que préoccupante pour les populations des pays touchés par le séisme ces dernières heures en Turquie et dans les pays voisins. Deux joueurs de Hatayspor dont Atsu qui étaient portés disparus ont été retrouvés vivants.

Mais jusqu’à présent, on dénombre des personnes disparus depuis le début des tremblements de terre. Avec une importante colonie de ressortissants vivants présentement en Turquie, le Sénégal retient son souffle quant au sort de ses fils notamment les footballeurs qui y évoluant. Contacté par la rédaction, l’attaquant sénégalais Ibrahima Baldé qui évolue à Boluspor, rassure malgré sa préoccupation.

« Salam la famille ! On est préoccupés ici car on est dans la zone rouge. Mais on prie Allah pour qu’il nous protège tous et nous mènent sur le droit chemin. Alhamdoulilah, pour l’instant ma femme et moi nous portons bien et j’espère ça sera ainsi pour tous les gens de la Turquie, Liban, la Palestine et la Syrie. Car beaucoup de monde sont touchés Merci à vous, qu’Allah vous bénisse et vous protège aussi », a rassuré l’international sénégalais contacté par wiwsport.com.

Entre autres Lions qui ont réagi ou rassuré quant à leur situation, il y a Alassane Ndao (Antalyaspor), Faustin Senghor (Giresunspor) et Khadim Joher (Alanyaspor). Pour rappel, 16 footballeurs sénégalais évoluent actuellement en Turquie.

