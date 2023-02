Capitaine et buteur des Lionceaux U20 lors de la victoire en amical face aux jeunes Chipolopolos, Samba Diallo s’est présenté en conférence de presse d’après-match pour porter la voix de ses coéquipiers.

A entendre le joueur du Dynamo Kiev, les U20 sénégalais sont prêts à entrer dans la Coupe d’Afrique des Nations de leur catégorie qui débute dans un peu moins de deux semaines en Egypte. Après son but qui a scellé la victoire des siens dans la première rencontre amicale des Lionceaux de Malick Daf ce mardi par une ouverture du score dès la première minute de jeu, Samba Diallo a fait savoir que le sélectionneur leur a inculqué le culte de la gagne. Gagner rien que ça et ils sont bien imprégnés de cette valeur qu’ils comptent mettre en exergue lors de cette CAN.

Le joueur du Dynamo Kiev a aussi remercié la FSF et la DTN qui n’ont ménagé aucun effort, dit-il, pour qu’il puisse rejoindre ses partenaires. Capitaine des U20, il fait partie des expatriés qui viendront compléter l’effectif de Daf dans cette CAN U20 2023 avec Lamine Camara de Berkane, Pape Demba Diop de Zulte Waregem…

wiwsport.com