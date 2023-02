Les Lionceaux U20 ont remporté leur premier match amical face à la Zambie, ce mardi soir au stade Lat Dior. Les poulains du coach Malick Daf ont remporté leur face-à-face contre les jeunes Chipolopolos sur le score d’un but à zéro.

Il y aura beaucoup d’enseignements à tirer de ce match amical pour Malick Daf et son staff technique. Ses garçons ont pris le dessus sur la Zambie U20 sur le score d’un but à zéro. Dans un match dans la majeure partie dominé par les Lionceaux, Samba Diallo a permis aux siens de remporter cette première sortie de préparation. En attendant les deux rencontres amicales face à la Tunisie les 11 et 14 février en Tunisie.

S’ils n’ont pas eu beaucoup d’opportunité de revenir au score dans ce match, Les jeunes Zambiens ont montré une capacité physique qui a quelque fois mis les Lionceaux en difficulté. Pour rappel, la CAN U20 se tiendra du 18 février au 12 mars prochain en Egypte. Les Lionceaux sont dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, du Nigéria et du Mozambique.

